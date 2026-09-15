El XXVI Festival Viriato Rock ofrece este viernes en Azuaga las actuaciones de Sínkope y un homenaje a Extremoduro

El XXVI Festival Viriato Rock ofrecerá este viernes, 18 de septiembre, en la localidad pacense de Azuaga, el concierto de Sínkope como cabeza de cartel de un certamen que también incluye la actuación del grupo Extremo, que ofrecerá un homenaje a Extremoduro.

Este festival se celebrará en la Plaza de Toros de Azuaga a partir de las 22,00 horas, aunque la apertura de puertas tendrá lugar una hora antes.

La diputada de la Diputación de Badajoz Paqui Silva, y la concejala de Azuaga Ruth Sepúlveda, han presentado este lunes en Badajoz el cartel del certamen de este año, que cuenta con Sínkope y Extremo como protagonistas.

La idea con la que nació Viriato Rock fue motivar a los jóvenes de la Campiña Sur para que se reunieran al menos una vez al año con el objetivo de contar con "trabajo conjunto para intentar suprimir el racismo y la xenofobia de nuestra comarca, de ahí la denominación de Encuentro de Jóvenes contra el Racismo y la Xenofobia", ha explicado la concejala.

Sepúlveda ha hablado de la programación cultural y juvenil de la localidad a la que pertenece el festival y del espacio de "encuentro, convivencia y sensibilización" que genera.

Asimismo, ha recordado que este festival es una oportunidad para grupos locales emergentes que pueden llegar a compartir escenario con bandas consolidadas, según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Sepúlveda ha destacado que hace años, Sanguijuelas del Guadiana participó como grupo telonero de este certamen, por lo que ha valorado que "Viriato Rock es un talismán para los músicos de la región", y que se adapta a todos los gustos.

Por su parte, la diputada Paqui Silva ha destacado que este festival está ligado al espíritu de los jóvenes que "nacen y se crían en un entorno rural y que desde él participan en los asuntos de una sociedad mucho mayor", ha destacado.

Silva ha resaltado que "este logro lo han protagonizado el tejido asociativo, las generaciones más activas y las administraciones que están más cerca de los vecinos", como son los ayuntamientos y la diputación, tras lo que ha señalado que "para que las buenas ideas salgan adelante, funcionen y permanezcan en el territorio, hacen falta recursos públicos bien gestionados".

Las entradas para asistir al certamen tienen un precio de 12 euros anticipada en la Casa de Cultura y 15 en taquilla el mismo día.