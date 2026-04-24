El XIV Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas se celebrará en Mérida del 22 al 25 de octubre bajo el lema 'Homo Viator. Santiago y el origen de las peregrinaciones en Hispania'.

En esta cita se propondrá una "reflexión profunda" sobre el sentido del Camino y la figura del peregrino como símbolo universal del ser humano en "búsqueda constante" de conocimiento, transformación y sentido vital.

El congreso ha sido presentado este jueves en Mérida, donde el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado que contribuirá a consolidar la ciudad como referente en la tradición jacobea y en el ámbito cultural vinculado al Camino de Santiago.

Durante la presentación, el primer edil ha reconocido el "empeño y compromiso" del presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Mérida, Luis María González Méndez, "para traer este congreso aquí", un evento que permitirá dar a conocer el patrimonio histórico, cultural y espiritual de la ciudad.

También ha subrayado la implicación de la Fundación Caja Badajoz y el papel que desempeñará el sector de la discapacidad durante el congreso, en especial, Down Mérida, cuya participación contribuirá a reforzar el carácter inclusivo de esta cita internacional.

Además, Osuna ha resaltado la relevancia institucional y cultural de este evento, en el que Su Majestad el Rey Felipe VI presidirá el Comité de Honor, ha destacado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Este congreso, organizado por la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago (FEAACS) junto a sus asociaciones federadas, se celebra desde el año 1987 con carácter trienal, siendo un espacio de encuentro para peregrinos, investigadores y especialistas que comparten conocimientos y experiencias en torno a la tradición jacobea.

Tras la celebración de su última edición en Ourense en 2023, Mérida será su sede y cuya organización recaerá en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Vía de la Plata-Camino Mozárabe, conforme al acuerdo adoptado por la Asamblea General de la FEAACS.

Bajo el lema "Homo viator. Santiago y el origen de las peregrinaciones en Hispania', el congreso propone una reflexión profunda sobre el sentido del Camino y la figura del peregrino como símbolo universal del ser humano en búsqueda constante de conocimiento, transformación y sentido vital.

Cabe destacar que la Ruta Jacobea, declarada en 1987 como el primer itinerario cultural europeo, representa un espacio de encuentro entre culturas, religiones y pueblos.

"Unos valores que cobran especial relevancia en el contexto actual y que representan el eje central de este XIV Congreso", ha señalado el consistorio.

La elección de Mérida, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, como sede de este encuentro internacional, responde a su riqueza patrimonial, a su tradición peregrina como cuna del cristianismo en Hispania; así como, a la implicación de instituciones y colectivos en un evento que contará con una amplia representación del ámbito cultural, social y académico vinculado al Camino de Santiago.

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Como antigua Augusta Emérita, capital de la provincia romana de Lusitania, Mérida marca el inicio de la histórica Vía de la Plata, una de las rutas jacobeas más antiguas y emblemáticas, lo que refuerza su papel como "enclave estratégico" dentro del Camino de Santiago, conservando vestigios del albergue y hospital de peregrinos más antiguo de España.