WOMAD 2026 se celebrará del 7 al 10 de mayo con 21 grupos de 14 países diferentes

El secretario general de Cultura, Francisco Palomino, ha subrayado la apuesta y el apoyo de la Junta de Extremadura a una nueva edición de WOMAD, que se celebrará en Cáceres del 7 al 10 de mayo, y que ha sido presentada este lunes en un acto celebrado en el Gran Teatro de la capital cacereña.

Francisco Palomino ha comenzado su intervención recordando a la que fue directora del WOMAD Cáceres, Dania Dévora, recientemente fallecida, de quien ha ensalzado el enorme legado que ha dejado en la ciudad por su labor al frente de este festival, que se ha convertido en emblema de la capital cacereña y de la región.

En cuanto a la programación del festival, el secretario general ha avanzado que vuelve a mezclar estilos, orígenes y formas de entender la música, y que serán 21 grupos de 14 países los que actuarán durante cuatro días en diversos escenarios.

"El WOMAD de esta edición ofrece propuestas muy potentes, nombres internacionales de primer nivel, pero también artistas que quizá no conocemos todavía y que luego terminan siendo lo más recordado del festival. Eso también es WOMAD", ha afirmado.

Además, ha destacado el escenario de la Plaza de Santa María, "un espacio que ya está plenamente consolidado dentro del festival y que, edición tras edición, se ha convertido en una plataforma para el talento extremeño".

En este sentido, ha recordado la apuesta por parte de la Junta de Extremadura en la financiación de la programación artística de este escenario en las últimas tres ediciones, "con el objetivo de dar visibilidad a nuestros artistas, ponerlos en un contexto internacional y permitirles crecer".

"No hablamos solo de tocar en casa. Hablamos de formar parte de WOMAD. Compartir cartel, ciudad y público con artistas de todo el mundo abre puertas y permite a nuestros músicos proyectarse más allá de Extremadura", ha reseñado, y ha añadido que "ese es el sentido de esta apuesta, que el talento extremeño no solo esté presente, sino que tenga espacio, identidad y recorrido".

El secretario general también ha recordado que WOMAD no es sólo música, sino también talleres, actividades, artesanía y múltiples propuestas, entre las que ha destacado las dos proyecciones que ofrecerá la Filmoteca de Extremadura durante los días del festival.

A la presentación de la 33ª edición de este festival, también han asistido la directora del Gran Teatro de Cáceres, Marisa Caldera; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez; el director de Sonde3, Chema Fernández, y la gerente del propio consorcio, Ascensión Milán.

PROGRAMACIÓN

WOMAD 2026 comenzará el jueves, 7 de mayo, en la Plaza Mayor con 'A garulla', una banda extremeña de cumbia y punk que extiende su música como vía de escape de la realidad. El jazzero brasilero Zé Ibarra y la banda palestino-jordana '47 Soul' completan el cartel del primer día.

El viernes la programación musical comienza a mediodía con la formación extremeño-senegalesa de 'Djarabi' y el conjunto cacereño de LK Funk, ambos en el escenario de Santa María.

San Jorge acogerá la actuación de las gallegas de 'Caamaña & Ameixeiras' y de 'Raz & Afla', una interesante mezcla de Reino Unido y Ghana. Mientras, el extremeño Willy Willazo, la neoyorkina afincada en Berlín 'Sorvina' y los limeños de 'Bareto' actuarán en la Plaza Mayor en una jornada a la que pondrán fin Seun Kuti, hijo de Fela Kuti, creador del sonido afro beat y uno de los músicos más reconocidos del contienen africano.

La jornada del sábado se iniciará en Santa María con el montijano Jorge Navarro, el camerunés Dominique Atsama y la rapera placentina Canchalera. Mientras, los turcos de 'Islandman' y 'Shangai Restoration Project', herederos de la mezcla musical de Oriuente y Occidente acompañados por el jazz electrónico de Tebza Majaivane, pondrán la música en San Jorge.

En la plaza Mayor, la fiesta musical comienza por la tarde con Diego Andújar y continúa con Carolina 'La Chispa', a la que seguirán 'Bim' y 'Steam Down'. "La música de 'Balkan Paradise Orchestra' pondrá fin a las actuaciones en el escenario principal.

Junto a los conciertos, habrá talleres en el Museo Pedrilla o la Plaza de San Jorge, además de en el Instituto El Brocense. Cuentacuentos del Mundo en al Palacio Carvajal o en Centros de Mayores completan la programación junto a la citada proyección de dos documentales en filmoteca 'Dj Ahmet' y 'Flores para Antonio'.