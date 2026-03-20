Un webinar de Creex aborda este viernes el proyecto 100Kairós para acercar el talento a las empresas rurales

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) organiza este viernes un webinar para presentar el proyecto 100Kairós que impulsa la Diputación de Cáceres y cuyo objetivo es acercar el talento a las empresas del ámbito rural de la provincia cacereña.

En concreto, el proyecto consiste en formar a 100 personas desempleadas en competencias digitales y habilidades transversales, "muy pegadas" a las necesidades del mercado laboral.

Posteriormente, estas personas se pondrán a disposición de 50 empresas, en las que realizarán un diagnóstico "completo" de madurez digital, propondrán líneas de acción en sintonía con la estrategia de la empresa y ayudarán a la ejecución de estas propuestas.

El objetivo de esta iniciativa, según informa Creex en un comunicado, es "triple": por un lado, formar a personas desempleadas para integrarse en el mercado laboral; dotar a las empresas rurales de personal cualificado que ayude a la transición digital; y retener y formar el talento en áreas amenazadas por la despoblación.

El webinar, que se podrá seguir a través del canal de Youtube de Creex, contará con la participación del responsable de Políticas Activas de Empleo de la Diputación de Cáceres, Javier Luna, con la jefa de sección de Fomento del Empleo y Emprendimiento en la Diputación de Cáceres, Ana Jiménez, con el consejero delegado de PayPerThing, David Sánchez, y con el secretario general de Creex, Javier Peinado.