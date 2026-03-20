El VII Día del Queso de Castuera ofrecerá talleres, catas o degustaciones, que atraerán a unos 5.000 visitantes

La Plaza de España de la localidad pacense de Castuera y su entorno volverán a convertirse el próximo sábado 28 de marzo, en el punto de encuentro de la gastronomía extremeña con la celebración del VII Día del Queso, que reunirá a productores de España y Portugal.

Se trata de una cita que pone en valor las tortas y quesos amparados por la Denominación de Origen Protegida Queso de la Serena, así como el trabajo y la tradición de su elaboración.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Castuera, la Escuela de Pastores de Extremadura y la Institución Ferial Salón Ovino, con la colaboración de la Diputación de Badajoz, y se enmarca dentro de la iniciativa 'Castuera, Capital Mundial del Ovino'.

Así, entre las 11,00 y las 19,00 horas del 28 de marzo se espera la asistencia de alrededor de 5.000 visitantes en una jornada que contará con talleres de elaboración de queso, catas, degustaciones, venta de productos y actividades culturales y musicales.

La feria ha sido presentada este jueves en Badajoz por la diputada de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Belén Valls, quien ha destacado el valor que tiene esta iniciativa para la promoción del sector agroalimentario y del turismo gastronómico en la provincia.