QUESO

El VII Día del Queso de Castuera ofrecerá talleres, catas o degustaciones, que atraerán a unos 5.000 visitantes

Se celebrará el sábado 28 de marzo.

Redacción

Extremadura |

El VII Día del Queso de Castuera ofrecerá talleres, catas o degustaciones, que atraerán a unos 5.000 visitantes
El VII Día del Queso de Castuera ofrecerá talleres, catas o degustaciones, que atraerán a unos 5.000 visitantes | Diputación de Badajoz

La Plaza de España de la localidad pacense de Castuera y su entorno volverán a convertirse el próximo sábado 28 de marzo, en el punto de encuentro de la gastronomía extremeña con la celebración del VII Día del Queso, que reunirá a productores de España y Portugal.

Se trata de una cita que pone en valor las tortas y quesos amparados por la Denominación de Origen Protegida Queso de la Serena, así como el trabajo y la tradición de su elaboración.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Castuera, la Escuela de Pastores de Extremadura y la Institución Ferial Salón Ovino, con la colaboración de la Diputación de Badajoz, y se enmarca dentro de la iniciativa 'Castuera, Capital Mundial del Ovino'.

Así, entre las 11,00 y las 19,00 horas del 28 de marzo se espera la asistencia de alrededor de 5.000 visitantes en una jornada que contará con talleres de elaboración de queso, catas, degustaciones, venta de productos y actividades culturales y musicales.

La feria ha sido presentada este jueves en Badajoz por la diputada de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Belén Valls, quien ha destacado el valor que tiene esta iniciativa para la promoción del sector agroalimentario y del turismo gastronómico en la provincia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer