Viajeros de más de 30 nacionalidades descubren Extremadura a bordo del tren Al Ándalus de Renfe

Viajeros de más de 30 nacionalidades han tenido la oportunidad de descubrir Extremadura a bordo del tren Al Ándalus de Renfe durante los meses de abril, mayo y junio.

Cabe recordar que este tren inició la temporada de primavera el pasado mes de abril con una ruta que ha realizado parada en Extremadura cada miércoles.

Así, en este tiempo, viajeros procedentes diferentes países han conocido el patrimonio monumental de Cáceres y de Mérida, con lo que se ha reforzado la proyección internacional de estas ciudades como "destino turístico de calidad".

Este miércoles, 17 de junio, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, así como autoridades de la Consejería de Transportes, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Mérida, han subido al tren para conocer de primera mano este vehículo clásico que ha situado a Extremadura en el foco turístico internacional.

Las autoridades han saludado a la tripulación y han recibido una explicación detallada sobre el origen del Al Ándalus, el perfil del viajero que se ha logrado atraer y el balance de los últimos meses.

El próximo 1 de julio, este tren de lujo se despedirá de Extremadura hasta dentro de unos meses, cuando iniciará la temporada de otoño, ha destacado Renfe en nota de prensa.

La ocupación durante abril, mayo y junio ha sido "muy elevada", con una "excelente" respuesta del mercado y un marcado perfil internacional de los viajeros, procedentes de países como Argentina, México, Canadá, Brasil o Turquía, con lo que se ha consolidado el posicionamiento del producto en mercados de largo radio.

Así, además de recorrer los "valiosos cascos históricos" de las ciudades de Cáceres y Mérida, los viajeros han degustado productos de la tierra.

Además, aquellos que llegaron a Mérida el pasado 20 de mayo tuvieron además la oportunidad de disfrutar del ambiente festivo de Emerita Lvdica, incorporando a su experiencia uno de los acontecimientos culturales más singulares de la ciudad.

El viaje del Al Ándalus ofrece un itinerario de siete días y seis noches a bordo de uno de los trenes de lujo más exclusivos de España. Este crucero sobre raíles organizado por Renfe también realiza parada en Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid y ofrece a sus viajeros una experiencia que combina patrimonio, gastronomía y excelencia en el servicio.