Adenex lleva a seis municipios extremeños un proyecto que promueve la conservación de su patrimonio natural

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) pone en marcha 'Paisajes con Memoria: Arte, Cultura y Naturaleza Viva', un proyecto que propone una forma diferente de acercarse al patrimonio extremeño a través de experiencias culturales en las que el paisaje se convierte en el principal protagonista.

Desarrollado en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, el programa recorrerá entre agosto y noviembre seis municipios de la región con actividades gratuitas dirigidas a toda la ciudadanía.

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo "acercar la cultura al medio rural y fomentar el conocimiento y la conservación del patrimonio natural y cultural extremeño desde una perspectiva participativa", según ha indicado Adenex en nota de prensa.

En concreto, las actividades comenzarán el 20 de agosto con una observación de estrellas en Doña Blanca (Don Benito) y continuarán con la proyección del documental 'La Naturaleza Oculta de Extremadura' en La Fontanita (Montánchez).

El programa incluye además la actividad 'Cuentos y Leyendas bajo la Terrona', en Zarza de Montánchez; una jornada dedicada a los juegos populares en Valdefuentes; un concierto de órgano y violín en la Ermita de Santa Lucía del Trampal, en Alcuéscar; una experiencia para descubrir los sonidos de la naturaleza en La Fontanita, y finalizará con un taller de pintura en Las Corralás, en Torrequemada.

Asimismo, el proyecto también integra la publicación de tres números de 'La Hoja Verde', la revista de divulgación ambiental de Adenex, piezas que abordan diferentes contenidos relacionados con la naturaleza y el patrimonio de Extremadura, "contribuyendo a acercar el conocimiento ambiental a la ciudadanía".

De su lado, la programación invita a "descubrir el territorio a través de múltiples formas de expresión y de observación", entre ellas, la contemplación del cielo nocturno, el cine documental, la recuperación de cuentos y leyendas, los juegos populares, la música en espacios patrimoniales, la escucha consciente de los sonidos de la naturaleza y la pintura al aire libre que conforman "una propuesta que busca despertar una nueva mirada sobre los paisajes que forman parte de la identidad de Extremadura".

En este sentido, 'Paisajes con Memoria' nace con la vocación de "fortalecer el vínculo entre las personas y el territorio que habitan", ya que cada actividad propone "una forma distinta de interpretar el paisaje" y pone en valor los lugares, las tradiciones y los saberes que han configurado "la identidad de los pueblos extremeños y que forman parte de un patrimonio vivo que merece ser conocido, disfrutado y conservado".

Con esta iniciativa, Adenex reafirma su compromiso con la protección y difusión del patrimonio natural y cultural de Extremadura, apostando por propuestas que combinan divulgación, creatividad y participación ciudadana para "acercar la cultura a todos los públicos y contribuir a mantener viva la memoria del territorio".

Cabe recordar que la programación completa, así como la información sobre horarios e inscripciones, podrá consultarse a través de la página web de Adenex, según ha informado la entidad en nota de prensa.

Adenex forma parte de diversos organismos nacionales e internacionales relacionados con la conservación del patrimonio natural y cultural, entre ellos la UICN, Hispania Nostra, el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Extremadura y varias juntas rectoras y consejos de participación de espacios naturales protegidos.