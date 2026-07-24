Vero SinMapa y La Cosmopolilla promocionan Extremadura como destino seguro para mujeres que viajan solas

Dos creadoras de contenido visitan durante estos días Extremadura con el objetivo de promocionar la región como destino seguro para mujeres que viajan solas, una tendencia en continuo crecimiento en los últimos años.

La Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura ha organizado esta visita, en la que participan Verónica Boned, conocida en redes sociales como Vero SinMapa, y Patricia Rojas (La Cosmopolilla), con la que Extremadura quiere "atraer a mujeres interesadas en la naturaleza, la cultura y la gastronomía".

En esta época del año, además, se pretende destacar las posibilidades que ofrece el turismo azul, es decir, el relacionado con el agua, ya que la región cuenta con ocho playas con bandera azul, decenas de piscinas naturales y gargantas y una amplia oferta de balnearios y actividades acuáticas, como paseos en barco, vela, kayak o paddle surf.

Ambas creadoras de contenido cuentan con más de 280.000 seguidores en las redes sociales y son autoras de blogs de viajes, señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Para este viaje, se ha diseñado un itinerario que incluye las playas de Orellana y Peloche, donde este verano ondea la bandera azul, visitas a Trujillo, Mérida y el balneario de Alange, así como experiencias relacionadas con la observación de estrellas y enoturismo, entre otras actividades.

Además, Verónica Boned y Patricia Rojas presenciaron este miércoles el estreno de la obra 'Bacanal' en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Cabe destacar que en los dos últimos años, la Junta de Extremadura ha realizado varias acciones para promocionar la región entre las mujeres que viajan en solitario, ya que ofrece "valores como la seguridad, la riqueza cultural, natural y gastronómica, la hospitalidad y la interacción con la población local", por lo que Extremadura es un destino de alto interés para este perfil de turista.