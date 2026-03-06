MOTOR

Las ventas de turismos usados en Extremadura cae un 10,9% en febrero

En los dos primeros meses del año se han transferido en Extremadura un total de 8.707, lo que supone un descenso del 11,3% respecto al mismo periodo de 2025.

Redacción

Extremadura |

Los concesionarios multiplican sus ofertas
La venta de vehículos de ocasión ha bajado un 10,9% en febrero en Extremadura, hasta un total de 4.484 unidades transferidas, de los que 3.724 son turismo, que caen un 12,6% interanual, y los comerciales ligeros otros 760, con un descenso del 1,2%.

Los turismos acumulan 7.300 operaciones, que bajan un 12,6%, y 1.407 furgonetas, que caen el 3,7%, de acuerdo con los datos que maneja la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Anncove).

