Las ventas de turismos de ocasión en Extremadura caen un 7,4% en julio, hasta las 4.396 unidades

El mercado extremeño de turismos y todoterrenos de ocasión ha registrado 4.396 operaciones durante el pasado mes de julio, lo que supone un descenso del 7,4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, según datos de las patronales del sector Ganvam y Faconauto.

En el acumulado del año, las ventas de vehículos de ocasión alcanzan ya las 29.872 unidades en Extremadura, lo que representa un descenso del 1,9 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

A nivel nacional, las ventas de modelos electrificados continúan al alza en el mercado de segunda mano. En concreto, las ventas de turismos eléctricos puros de ocasión han crecido un 31,5 por ciento en julio, con un total de 3.347 unidades.