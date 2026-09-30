Las ventas del comercio minorista crecen un 2,1% en agosto en Extremadura en tasa interanual

Las ventas del comercio minorista han crecido un 2,1 por ciento en agosto en Extremadura en tasa interanual, entre los mayores aumentos del país.

Mientras, a nivel nacional, las ventas del comercio al por menor han registrado un descenso interanual del 1,1 por ciento en agosto, tasa ocho décimas inferior a la del mes previo, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista ha bajado un 0,4 por ciento en agosto en España en relación al mismo mes de 2025.

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista han aumentado un 0,3 por ciento en el país, tasa superior en 1,3 puntos respecto al mes anterior.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista ha retrocedido en agosto un 0,1 por ciento respecto al mismo mes de 2025, similar al dato registrado en julio.