Las ventas de coches crecen un 13,5% en Extremadura hasta septiembre, más del doble que la media

Las matriculaciones de turismos han crecido un 13,5 por ciento hasta septiembre en Extremadura en comparación con el mismo periodo de 2025, más del doble de lo que lo que lo han hecho en el conjunto de España (+6,7 %), según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En la región, en los nueve primeros meses del año se han matriculado 8.623 turismos y todoterrenos, de ellos 1.149 en septiembre, un 13 % más que en el mismo mes de 2025, mientas en todo el país subieron un 10,2 %.

Extremadura ha registrado hasta septiembre 3.875 matriculaciones de vehículos híbridos (+16 %) y 2.568 de electrificados, que han crecido respecto al mismo periodo de 2025 un 75 %, en ambos casos por encima de la media nacional del 20,4% y del 37,1%, respectivamente.

Las matriculaciones de vehículos híbridos han caído ligeramente, un 1,35 %, en septiembre, con 440 unidades. Y las de vehículos electrificados han aumentado un 84,67 % en ese mes, con 482, frente a los repuntes en todo el país del 15,7 % y 52,8 %, respectivamente.

Los turismos de gasolina se apuntan un repunte del 13,5 % hasta septiembre, con un total de 8.623 unidades, mientras que los diésel se desploman un 23,3 %, con 1.724 ventas.

Por su parte, las ventas de vehículos comerciales ligeros crecieron un 11,9 % en el acumulado, con 1.359 unidades, frente al 6,3% de crecimiento medio. En septiembre, sin embargo, se registró un descenso del -9,8 %, hasta las 148 unidades.

Las matriculaciones de vehículos industriales subieron un 37,5 % en dicho periodo, con 510 unidades, el mayor incremento del país, donde el repunte fue del 13,2 %. De ellos, 34 se han producido en septiembre, un 25,9 % más, muy superior a la subida del 5,6% en el país.

Además, en los nueve primeros meses del año se han matriculado en Extremadura 42 autobuses, un 28,8 % menos que en el mismo periodo de 2025, un dato que contrasta el leve aumento nacional del 0,4%. Sin embargo, 28 de ellos se han vendido en septiembre, un 75 % más que hace un año, frente a la subida media del 8,3%.