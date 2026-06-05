La venta de turismos usados en Extremadura cae un 5,6% en mayo hasta las 20.442 unidades

El mercado extremeño de turismos de ocasión registró un total de 3.753 operaciones durante el pasado mes de mayo, lo que supone un descenso del 14,1% respecto al mismo mes del año anterior, según datos de las patronales del sector GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

De esta forma, se eleva hasta 20.442 el número de operaciones desde que comenzó el año hasta mayo, lo que supone un 5,6% menos que en el mismo periodo de 2025.

A nivel nacional, las ventas bajaron en mayo un 0,9%, con dos meses consecutivos en caída, tras haber comercializado 208.047 unidades, de las que 177.606 han sido turismos (-0,8%), y 30.441 comerciales ligeros, con un descenso del 1,4%.