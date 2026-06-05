MOTOR

La venta de turismos usados en Extremadura cae un 5,6% en mayo hasta las 20.442 unidades

Cifra que supone un descenso del 14,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario
Imagen de archivo del tubo de escape de un vehículo en un concesionario | Agencia EFE

El mercado extremeño de turismos de ocasión registró un total de 3.753 operaciones durante el pasado mes de mayo, lo que supone un descenso del 14,1% respecto al mismo mes del año anterior, según datos de las patronales del sector GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

De esta forma, se eleva hasta 20.442 el número de operaciones desde que comenzó el año hasta mayo, lo que supone un 5,6% menos que en el mismo periodo de 2025.

A nivel nacional, las ventas bajaron en mayo un 0,9%, con dos meses consecutivos en caída, tras haber comercializado 208.047 unidades, de las que 177.606 han sido turismos (-0,8%), y 30.441 comerciales ligeros, con un descenso del 1,4%.

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