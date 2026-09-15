Vegas del Guadiana, Villuercas-Montánchez, Valles de Tajo y Alagón y norte cacereño en alerta amarilla por calor este martes

La comarca de las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y el norte de la provincia de Cáceres, Villuercas y Montánchez y Tajo y Alagón, en la de Cáceres, estarán este martes, 15 de septiembre, en aviso amarillo por altas temperaturas.

En concreto, y según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en las comarcas de Vegas del Guadiana y Tajo y Alagón se podrán alcanzar los 38 grados de máxima, mientras que en el norte de Cáceres y Villuercas y Montánchez podrán registrarse 36 grados.

Ante esta previsión, la Aemet activará el aviso amarillo en estas cuatro comarcas extremeñas a las 13,00 horas de este martes, que continuará hasta las 21,00 horas.