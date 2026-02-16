MOVILIZACIÓN

Vecinos de Granja de Torrehermosa cortarán este miércoles la N-432 en rechazo al proyecto de planta de biometano

Con esta manifestación, los convocantes quieren volver a demostrar su "total rechazo al proyecto de implantación de una macroplanta de Biometano en Granja de Torrehermosa, señalan desde la organización.

Redacción

Extremadura

Vecinos de la localidad pacense de Granja de Torrehermosa cortarán este miércoles, 18 de febrero, la carretera N-432 a la altura del kilómetro 153 para mostrar su rechazo al proyecto de implantación de planta de biometano en este municipio.

Una protesta convocada por el Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa y la Plataforma ciudadana Stop Biometano, y que se desarrollará de 16,00 a 18,00 horas de este miércoles, con el corte de esta carretera en intervalos de 15 minutos.

