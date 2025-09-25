Un varón de 72 años eleva a 17 los casos de fiebre del Nilo registrados en Extremadura este año

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, detectado en un varón de 72 años perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva y que se encuentra ingresado en el hospital.

Por otra parte, este pasado martes se produjo el alta hospitalaria del caso notificado el pasado 12 de septiembre, relativo a la mujer de 66 años que estaba ingresada en el Hospital Don Benito-Villanueva.

En total, se han registrado 17 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, tres de ellos asintomáticos, y dos fallecidos. En este momento, cinco pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, ha informado la Junta en nota de prensa.