Valverde de Leganés celebra este sábado la "gran noche de Los Bartolos" la participación de 25 peñas

La localidad pacense de Valverde de Leganés celebrará este sábado, 1 de agosto, la "Gran Noche de los Bartolos2, una de las "citas más esperadas del verano", que cada año sirve como antesala a la "emblemática" Fuga de la Diabla y que en esta edición contará con un récord de participación de 25 peñas.

Se trata de evento que "volverá a llenar el municipio de creatividad, convivencia y diversión" y convertirá la nueva Plaza de las Piletas en "un auténtico escenario festivo", un cambio de ubicación que responde al "crecimiento constante del evento y al elevado número de grupos participantes".

Bajo la temática 'El mundo marino', cada peña elaborará su propio Bartolo, un muñeco original y completamente artesanal que será el gran protagonista de la noche.

Además, las casetas estarán decoradas siguiendo esta temática y los propios integrantes de las peñas también acudirán caracterizados, creando "una espectacular ambientación que sorprenderá a vecinos y visitantes", según ha destacado el Ayuntamiento de Valverde de Leganés en nota de prensa.

Como ya es tradición, todas las peñas ofrecerán degustaciones gratuitas para el público, convirtiendo el recorrido por las casetas en "una experiencia gastronómica y festiva abierta a todos".

Asimismo, habrá música y animación durante toda la noche, con un DJ y una orquesta que pondrán el ritmo a una velada pensada para "disfrutar, compartir y vivir el mejor ambiente previo a la gran fiesta de Valverde".

Los asistentes, por su parte, podrán disfrutar del 'Vaso Mágico', una iniciativa que permite "rellenar gratuitamente la bebida durante toda la noche", con el objetivo de "refrescarse sin límites mientras se vive una de las noches más especiales del verano".

De esta forma, la Gran Noche de los Bartolos vuelve a demostrar que la imaginación, el trabajo de las peñas y la participación vecinal son "el mejor ingrediente" para seguir haciendo crecer "una celebración única" que ya forma parte de la identidad de Valverde de Leganés y que "marca el inicio del camino hacia la esperada Fuga de la Diabla".