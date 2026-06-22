Valencia de Alcántara se manifiesta este lunes en rechazo a la supresión de un ciclo formativo en el instituto

El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara ha convocado una manifestación ciudadana este lunes, 22 de junio, en rechazo a la posible supresión del grado de Servicios de Restauración del IES Loustau Valverde de esta localidad cacereña.

La manifestación comenzará a las 12,00 horas a las puertas de este instituto, con el objetivo de alertar de que la desaparición de esta oferta formativa "supondría un perjuicio importante para el alumnado, para las familias y para el conjunto del municipio", especialmente por tratarse de un centro público situado en un entorno rural donde "la Formación Profesional desempeña un papel esencial para fijar población, generar oportunidades y favorecer el desarrollo económico y social".

Y es que, según señala el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara en nota de prensa, la posible supresión del ciclo formativo de Restauración del IES Loustau Valverde, que argumentan en la falta de inscripciones suficientes, "no puede analizarse como un hecho aislado".

A su juicio, esta situación debe abordarse "dentro de un contexto más amplio, relacionado con la necesidad de fortalecer los servicios públicos en el medio rural" y de evitar que los jóvenes se vean obligados a desplazarse a otras localidades para poder continuar sus estudios.

Para el consistorio, cerrar este ciclo "supondría, en la práctica, reducir las oportunidades educativas en Valencia de Alcántara", así como "empujar a parte de la juventud a abandonar el municipio o incluso a renunciar a su formación", y dificultar el acceso a estudios especializados a quienes no pueden asumir los gastos derivados de estudiar fuera, como alquiler, transporte o manutención, señala.

Esta medida podría "contribuir a saturar aún más" los ciclos formativos existentes en zonas urbanas, "aumentar las desigualdades sociales y provocar un impacto económico negativo en nuestro municipio, con pérdida de población, actividad y posibilidades de futuro".