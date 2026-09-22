La Unión prepara actos de protesta a partir de octubre ante la "ruinosa" campaña agraria de 2026

La organización agraria La Unión de Extremadura está preparando una serie de actos de protesta para el mes de octubre, pendientes de cerrar con el resto de asociaciones agrarias, debido a que la campaña agraria del 2026 va a ser "una de las más ruinosas de los últimos años.

Así lo ha avanzado el secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha aludido a las condiciones climatológicas, los precios o los costes de producción, entre los motivos de esta situación.

En su intervención, Cortés ha señalado que las lluvias torrenciales de febrero y marzo "dieron lugar a importantes daños, no solo en los cultivos de invierno sino también en las instalaciones de las explotaciones agrarias".

También ha señalado que las distintas olas de calor del verano "han provocado un descenso importante en las producciones de cultivos de verano", como del tomate o maíz, a lo que se une la sequía, ya que desde marzo "en la mayor parte de la región no ha caído ni una gota de agua", lo que ha provocado de producciones de secano como el viñedo y el olivar estén sufriendo un "estrés hídrico que va a repercutir de manera muy negativa en sus producciones".

El responsable de La Unión también ha aludido a los costes de producción, ya que según ha dicho a las "subidas habituales" se ha unido el "incremento brutal" del coste de los fertilizantes, energía y combustible debido a la guerra en Oriente Medio.

Además, en la campaña actual los agricultores están sufriendo, con pequeñas excepciones, unos precios en los productos con "bajadas en algunos casos del 30 por ciento del precio de la campaña anterior", señala La Unión en nota de prensa.

Ante estas circunstancias, "unas debidas a la climatología y otras a decisiones políticas", La Unión Extremadura ha venido solicitando líneas de ayudas y apoyos para estas explotaciones que "o bien han sido ignoradas o mal atendidas".

Así, según ha lamentado Cortés, mientras la Comisión Europea "apenas ha atendido propuesta alguna", el Ministerio de Agricultura ha aportado "pocas ayudas y mal repartidas", y la Junta de Extremadura "brilla por su ausencia".

En concreto, ha añadido Luis Cortés, al consejero de Agricultura, Juan José García, se le ha, solicitado ayudas por las borrascas en aquellas explotaciones "desatendidas" por el Ministerio, así como ayudas al sector de la cereza "para paliar el deficiente seguro", ayudas para los cereales de secano o pora el sector apícola, entre otras.

Ante estas peticiones, "la respuesta del Consejero hasta la fecha es que o bien no hay fondos en la Junta de Extremadura o que se están estudiando las ayudas", ha lamentado Cortés.

Por todo ello, La Unión Extremadura ha acordado convocar actos de protesta para el mes de octubre, que todavía no están cerrados "a la espera de poder llegar a acuerdos con el resto de organizaciones y asociaciones agrarias de cara a exigir la aprobación inmediata de ayudas a los sectores agrarios afectados por las condiciones anteriormente citadas".

En cualquier caso, apunta La Unión que en caso de no llegar a acuerdos con el resto del sector, convocarían en solitario estos actos de protesta.