La Unión Española Fotovoltaica subraya que Extremadura no puede dejar escapar el Tren de la instalación de Fotovoltaicas

Hoy en comisión de Transición ecológica de la Asamblea regional, comparecía el Director general de la Unión Española Fotovoltaica, José Donoso, una asociación que aúna a más de 700 empresas del sector de las Fotovoltaicas de todo el país y de todo tamaño.

Donoso defendía la sostenibilidad y rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas, en una región con territorio y horas de sol suficientes. Asegura que no existe contraposición entre los objetivos agrícola y ganaderos y los energéticos, por lo que no es necesaria la ocupación de territorios protegidos, apunta que durante los 10 primeros años de vida de una central, se generan 7.000 Euros por MegaVatio al año en impuestos para las arcas municipales, subrayando que Extremadura no puede dejar escapar este tren.

Abogaba por seguir apostando por el autoconsumo, por la formación vía FP y Universidad de profesionales, por no confundir a la sociedad, pero si denunciar las malas prácticas y por seguir avanzando en una Energía que ya repercute en las facturas. Se apunta además que la administración extremeña es más que diligente a la hora de gestionar los proyectos.

El 22% de la energía fotovoltaica generada en España, la encontramos en Extremadura, y son 80 los municipios de la región que cuentan ya con alguna planta Fotovoltaica en su término.