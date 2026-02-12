Unidas por Extremadura critica los cortes de luz que sufre la comarca de Sierra de Suroeste, que atribuye a falta de mantenimiento

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado los "cortes continuados" de suministro eléctrico que sufre la comarca pacense de Sierra Suroeste, una situación que atribuye a la falta de mantenimiento de la red por parte de Endesa.

De Miguel ha lamentado que ha habido días en los que se han producido "más de 100 cortes", lo que indica que los ciudadanos de esas poblaciones son "de tercera" para algunas empresas, como Endesa.

"A esa misma a la que la señora Guardiola le ha perdonado 90 millones de euros en impuestos, mientras condena a los ciudadanos y ciudadanas de nuestros pequeños municipios a vivir pendientes de si se les corta la luz, si se estropean sus electrodomésticos o si directamente no pueden teletrabajar", ha señalado.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha considerado que es "absolutamente indignante" la forma que tienen las empresas eléctricas de tratar a los pequeños municipios, con un "deterioro manifiesto, con una falta de mantenimiento de las redes que surten de energía eléctrica".

"Es insultante que nos digan que somos un paraíso energético mientras vemos cómo nuestros vecinos y vecinas no tienen un adecuado suministro de energía que permita vidas dignas en nuestros pequeños pueblos", ha indicado, además de considerar que Endesa "está boicoteando absolutamente a los ciudadanos extremeños".

Por ello, Del Miguel ha recalcado que "ya es hora de que se dé un puño en la mesa" y que se pongan a estas empresas energéticas "en su sitio". "Si aquí no pagan impuestos tienen que al menos hacer un mantenimiento de excelencia para que la luz pueda estar en todos los domicilios extremeños", ha dicho.

Por su parte, José Nisa, vecino de la zona, ha incidido en que los cortes de luz vienen "de muy atrás" y no se producen en las últimas semanas como consecuencias de las borrascas.

"Creemos que no puede una empresa estar ganando el dinero que gana y nosotros estar en el resto de los pueblos con los cortes de luz que tenemos", ha asegurado sobre esta situación, a la que ha unido otros problemas en la zona como la falta de médicos, para lo que se han reunido más de 700 firmas en señal de protesta.