Unidas por Extremadura apuesta por una “repensada” de la Feria del Queso de Trujillo en la que se potencie la cultura y el territorio

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha expresado este sábado, en una visita a la Feria del Queso de Trujillo, la necesidad de que se plantee una “repensada” para esta cita de referencia para el sector del queso en Extremadura. Una cita que, como ha recordado De Miguel, nació como feria del queso artesano y “ha ido evolucionando hacia la masificación”.

Irene de Miguel ha expresado que hay que tratar esta feria con “más mimo y cariño” porque tal y como le han trasladado a Unidas por Extremadura vecinas y vecino de la localidad hay “excesivas colas de espera y precios muy elevados”. Ante esto, la portavoz de Unidas por Extremadura ha expresado que “Trujillo se merece una feria realmente de calidad, que ponga en valor el queso”, para ello ha dicho que “se necesita apostar por una feria que potencie mucho más la cultura del queso, con catas, talleres y maridaje”.

En este sentido, Irene de Miguel apuesta por una feria que potencie todo lo que rodea al queso así como “poner en valor también el territorio”. Por último, la portavoz de Unidas por Extremadura ha señalado que “no podemos obviar que son muchos años de la feria de Trujillo y a veces hay que cambiar muchas cosas para adaptarnos a los nuevos tiempos”.

En la visita a la Feria del Queso han estado también la diputada de Unidas por Extremadura, Alba Soto y los diputados Francisco Llera, David Araújo, Juan Schirinzi y José Antonio González.