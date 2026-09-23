Una unidad móvil llevará a 14 pueblos extremeños pruebas para detectar enfermedad renal

El proyecto 'RADAR' ha puesto en marcha una unidad móvil que recorrerá 14 localidades extremeñas hasta el próximo 29 de septiembre para acercar a la población rural pruebas orientativas para la detección precoz de la enfermedad renal crónica.

La ruta comenzó este lunes en Valverde de la Vera y continuaba este martes en Viandar de la Vera y Rosalejo, mientras que este miércoles llegará a Millanes y Belvís de Monroy, según han informado los promotores del proyecto.

La unidad ofrece de forma gratuita pruebas sencillas de orina, cuyos resultados están disponibles en pocos minutos.

En caso de detectar algún valor alterado, el centro de salud se pondrá en contacto con la persona para realizar las pruebas necesarias y confirmar o descartar una posible enfermedad renal crónica, ya que el resultado del cribado no constituye un diagnóstico clínico.

El proyecto 'RADAR' está impulsado por el Servicio Extremeño de Salud (SES) y FundeSalud, con el aval del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres y ALCER Cáceres y el apoyo de Boehringer Ingelheim.

Su objetivo es favorecer la detección precoz, la información y el seguimiento de la enfermedad renal crónica entre la población rural.

La unidad móvil recorrerá municipios que suman cerca de 24.000 habitantes.

Tras Valverde de la Vera y Talaveruela de la Vera, la ruta continuará por Viandar de la Vera y Rosalejo; Millanes y Belvís de Monroy; Romangordo y Deleitosa; Robledollano y Navalvillar de Ibor; Castañar de Ibor y Fresnedoso de Ibor; y, el 29 de septiembre, Bohonal de Ibor y Navalmoral de la Mata.

El proyecto RADAR se desarrolla en tres fases.

La primera se llevó a cabo entre el 29 de junio y el 17 de julio en nueve farmacias comunitarias de seis municipios de La Vera, donde se realizaron más de 1.000 cribados; y la tercera se desarrollará del 5 al 23 de octubre en 13 farmacias comunitarias de distintas localidades extremeñas.

La enfermedad renal crónica puede no presentar síntomas en sus primeras fases.

Su prevalencia en Extremadura se sitúa cerca del 9 % de la población general y alcanza aproximadamente el 39 % entre las personas con enfermedad cardiovascular.