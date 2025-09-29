Unai Sordo clausurará este martes las ponencias de la Escuela Sindical del Trabajo de CCOO en Jarandilla de la Vera

El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, clausurará el próximo martes 30 una serie de ponencias programadas en la Escuela Sindical del Trabajo de CCOO de Extremadura que serán celebradas desde este lunes en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera.

Sordo cerrará la escuela en la mañana del martes hablando de la necesidad de defender la democracia, los derechos y las libertades sociales "en un mundo en el que cada vez hay más amenazas de autoritarismo, discursos de odio, intolerancia y violencia por parte de la ultraderecha", según avanza el sindicato en nota de prensa.

Esta Escuela Sindical del Trabajo de CCOO de Extremadura, que se lleva a cabo de manera periódica cada año, se desarrolla en la Residencia Universitaria V Centenario de Jarandilla de la Vera.

En esta edición, esta escuela que aborda cuestiones de actualidad política, económica, social y sindical, lleva por título "Un momento trascendente en la defensa de la democracia, los derechos y las libertades".

Durante dichas dos jornadas, también intervendrán la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, y el director de la Escuela de Trabajo de CCOO, Joan Coscubiela, quien abrirá el ciclo de ponencias con una intervención bajo el título "Un debate riguroso sobre la financiación autonómica"

Por su parte, el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, hablará sobre las dificultades de acceso a la vivienda para clase trabajadora y las propuestas del sindicato ante este problema.

Justo después de su ponencia, se realizará un taller específico sobre el tema de la vivienda a cargo de Manuel Llorente, adjunto la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social, y Álvaro Gaetner, del Gabinete Económico Confederal de CCOO.

El objetivo de este encuentro formativo, al que asistirán más de un centenar de delegados y delegadas del sindicato de toda la región, es consolidar su preparación de cara a mejorar su labor en las empresas y administraciones.

La Escuela Sindical del Trabajo de CCOO de Extremadura arrancará el lunes, 29 de septiembre, a las 12,00 horas, con las intervenciones de María Berrocal y la secretaria de Empleo y Formación de CCOO de Extremadura, Mari Cruz Lara.