UGT Extremadura concede a Carmen Calvo la insignia de oro de los Premios Primero de Mayo

El jurado de los XV Premios Primero de Mayo ha fallado este miércoles conceder a la exvicepresidenta socialista Carmen Calvo Poyato la insignia de oro al trabajo "por la libertad, la justicia, la solidaridad y la igualdad", y las insignias de plata a personas que han destacado por su labor en la defensa de los derechos de los trabajadores.

Los premios Primero de Mayo, que serán entregados durante un acto que se celebrará el próximo martes, 28 de abril, son organizados cada año por la Fundación Cultura y Trabajo de UGT Extremadura.

Con estos galardones, el sindicato distingue a personas, entidades, asociaciones, organizaciones o cualquier otro colectivo cuyo trabajo "ha destacado en el ámbito sindical o en cualquier otro en pro de una sociedad más solidaria, justa, libre e igualitaria", según informa UGT Extremadura en nota de prensa.

En cuanto a las insignias de plata, la que se concede a la militancia y la dedicación es para María Ángeles Rodríguez Márquez, secretaria de Acción Sindical y Coordinación del Área Externa de UGT Servicios Públicos, organización en la que ha desarrollado una larga y sólida trayectoria sindical.

Destaca UGT su compromiso con el sindicato y con la defensa de los trabajadores "ha marcado una carrera construida desde la cercanía, la constancia y la responsabilidad".

Por su parte, la insignia de plata a la mujer trabajadora ha sido para Esperanza López Hernández, afiliada a la UGT desde 1997 que ha destacado dentro de la organización por su "implicación, participación y servicio a la organización, así como por el trabajo de apoyo a la Secretaría de Igualdad".

Además, la otorgada al trabajo sindical de base ha sido para Arantxa Fatela Rodríguez, trabajadora durante más de 30 años en la empresa Catelsa, desde cuyo comité de empresa ha "representados los valores del sindicalismo de clase: compromiso, constancia, valentía y defensa de la justicia social", apunta.

El reconocimiento a la sección sindical con la labor más destacada en el último año ha sido para la sección sindical de UGT-SP Extremadura en el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, que ha "mantenido una actuación proactiva orientada a la mejora de las condiciones laborales, la ordenación de las relaciones de trabajo y el cumplimiento de la normativa, consolidando una posición mayoritaria en el Comité de Empresa del Consistorio".

Por último, la insignia de plata a las buenas prácticas en la acción sindical del delegado y delegada de prevención y/o comité de seguridad y salud ha recaído en Silvia Durán Giraldo, educadora y delegada de prevención del Sector de autonómica de UGT-SP Extremadura que "ha impulsado la mejora de las evaluaciones de riesgos psicosociales en los centros de acogida de menores, centros residenciales y otros centros de servicios sociales, además de participar en la elaboración de distintos protocolos", concluido.