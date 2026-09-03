UGT desconvoca la huelga de limpieza del Edificio La Paz de la Junta de Extremadura tras el pago de los atrasos

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT) de UGT Extremadura ha desconvocado la huelga prevista para el próximo lunes, 7 de septiembre por la plantilla de Realan, encargada de la limpieza del Edificio de Servicios Administrativos La Paz de la Junta de Extremadura en Mérida, después de que la plantilla haya cobrado la totalidad de las cantidades que se les adeudaban.

El abono pone fin a los impagos y retrasos salariales que motivaron la convocatoria, aclara el sindicato, que valora "muy positivamente" el acuerdo alcanzado y subraya que ha sido posible gracias a la "firmeza de la plantilla y a la presión" ejercida por la organización sindical.

La plantilla había denunciado "reiteradamente" los retrasos en el pago de sus salarios y de otras cantidades pendientes, así como "la incertidumbre económica" que esta situación provocaba en sus familias.

Las movilizaciones anteriores no habían logrado resolver definitivamente el conflicto, por lo que la plantilla convocó una huelga para el 7 de septiembre, de 16,30 a 19,30 horas.

UGT destaca la "determinación" de la plantilla, que se mantuvo "firme para defender un derecho tan básico como cobrar puntualmente". En este sentido, consideran que la convocatoria de huelga fue "clave" para acelerar la solución y demuestra que "la organización y la acción sindical consiguen resultados concretos".

A esta presión se sumaron las gestiones de la secretaria general de Infraestructuras de la Junta de Extremadura, Laura Castell, cuya intervención contribuyó "de manera decisiva" a desbloquear la situación y a que la plantilla pudiera percibir todas las cantidades pendientes, señala el sindicato en una nota de prensa.

Aunque la huelga queda desconvocada, FeSMC-UGT Extremadura advierte de que el cumplimiento puntual de las obligaciones salariales debe quedar "garantizado de forma permanente". "No es admisible", añade, que los trabajadores tengan que recurrir a movilizaciones y huelgas para cobrar por el trabajo que realizan.

UGT reclama a la empresa y a la Administración que adopten las "medidas necesarias para garantizar la estabilidad del servicio y evitar que los problemas derivados de la gestión de los contratos públicos vuelvan a recaer sobre las personas trabajadoras".

FeSMC-UGT Extremadura seguirá "vigilante" y continuará defendiendo los derechos de la plantilla, reservándose "las actuaciones que correspondan si vuelven a producirse retrasos, impagos o incumplimientos salariales".