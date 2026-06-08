La UEx reunirá en Jarandilla de la Vera a especialistas para afrontar los retos de la biodiversidad en áreas protegidas

La Universidad de Extremadura va a reunir a especialistas internacionales para debatir y abordar los desafíos de la biodiversidad en áreas protegidas.

Será en Jarandilla de la Vera, entre el 15 y 19 de junio, con motivo de la celebración del 'XVIII International Meeting Management and Biodiversity Conservation' ('Reunión Internacional de Gestión y Conservación de la Biodiversidad', en español').

Bajo el lema 'Plant Ecosystem and Integrity: Facing the Resilience Challenge in Protected Areas' ('Ecosistema vegetal e integridad: cómo afrontar el reto de la resiliencia en áreas protegidas, en español'), el seminario analizará los desafíos que afrontan los espacios naturales protegidos ante el cambio climático y las nuevas amenazas para la biodiversidad, según informa la Universidad de Extremadura en un comunicado.

La Residencia Universitaria V Centenario de la Universidad de Extremadura será la sede de este encuentro científico internacional, que reunirá en Jarandilla de la Vera a expertos procedentes de distintos ámbitos de la investigación y la gestión ambiental para intercambiar conocimientos y experiencias sobre la conservación de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad.

El seminario celebra este año su decimoctava edición. Fundado en 2007 gracias a la colaboración entre las Universidades de Évora (Portugal) y Jaén, el International Meeting Management and Biodiversity Conservation se ha convertido en un foro itinerante que ha recorrido diferentes enclaves naturales y académicos de España, Portugal, Italia, Francia y Andorra.

La edición de 2026 trasladará este espacio de reflexión científica a Extremadura para analizar las respuestas que la ciencia puede aportar ante algunos de los retos ecológicos más relevantes de la actualidad.

Durante las jornadas de trabajo, el comité científico centrará los debates y ponencias en torno a diversas problemáticas ambientales de especial relevancia. Entre los principales ejes temáticos figuran la restauración de hábitats y el monitoreo de la biodiversidad, la conservación de especies y ecosistemas, la gestión del paisaje rural, los impactos ambientales sobre el territorio, las plantas invasoras y la educación y concienciación ambiental.

El encuentro ofrecerá un espacio de diálogo e intercambio de conocimiento entre investigadores y profesionales comprometidos con la conservación de la naturaleza, contribuyendo al avance científico en cuestiones relacionadas con la resiliencia de los ecosistemas vegetales y la gestión sostenible de las áreas protegidas.