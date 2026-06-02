La UEx publica una revista orientada a investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera

La Universidad de Extremadura (UEx) ha publicado una nueva revista científica internacional titulada 'Di-Ele: Didáctica e Investigación del Español como Lengua Extranjera'.

Está orientada a la publicación de investigaciones originales en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE) en contextos educativos. Su finalidad principal es impulsar la difusión de estudios que contribuyan al avance teórico, metodológico y aplicado de esta área de conocimiento.

La revista acoge trabajos centrados en la adquisición de segundas lenguas, las metodologías de enseñanza del ELE, la innovación pedagógica, la formación del profesorado y el análisis de necesidades del alumnado en entornos educativos diversos.

Di-Ele nace estrechamente vinculada a 'Tejuelo. Didáctica de la Lengua y la Literatura', publicación hermana asociada al mismo grupo de investigación de la Universidad de Extremadura, Educación, Cultura y Territorio, que coordina ambas revistas.

La nueva revista científica es de acceso abierto y difusión internacional y se publica en formato electrónico con periodicidad semestral: dos números anuales en enero y septiembre, explica en nota de prensa la UEx.

Di-Ele aceptará contribuciones originales de investigadores, docentes y especialistas procedentes de instituciones académicas nacionales e internacionales. Con ello, aspira a consolidarse como un espacio de intercambio científico y diálogo académico en torno a la enseñanza del español en contextos multiculturales y multilingües.

La publicación reservará una sección específica para investigadores noveles que no hayan concluido sus estudios de doctorado o que se encuentren en una etapa posdoctoral reciente. Junto a esta sección, la revista contará también con un espacio destinado a trabajos firmados por doctores sénior y especialistas consolidados en la materia.

La creación de Di-Ele responde, además, a la necesidad de cubrir un vacío temático detectado en el panorama científico actual, ante la ausencia de un espacio que reúna investigaciones especializadas vinculadas al español como lengua extranjera, especialmente relacionadas con su enseñanza, aprendizaje, difusión y análisis desde enfoques innovadores y plurales.