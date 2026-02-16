La UEx pone en marcha cinco cursos de Lengua y Cultura China abiertos a toda la sociedad

La Universidad de Extremadura ha puesto en marcha los III Cursos de Lengua y Cultura China, que este año como novedad están abiertos a todos los ciudadanos, y cuyo plazo de inscripción concluye este lunes, 16 de febrero.

Se trata de una iniciativa que ofrece formación accesible para toda la comunidad universitaria y la sociedad extremeña "interesada en descubrir una cultura milenaria y uno de los idiomas más hablados del mundo".

En esta edición se ofrecen cinco cursos con tres niveles distintos, de los que cuatro son presenciales en los campus de Badajoz y Cáceres, y un curso online para principiantes.

Los cursos están estructurados por niveles, que permiten a los estudiantes avanzar progresivamente en su dominio del chino, y como novedad en esta edición, los cursos se abren a toda la ciudadanía extremeña, no solo para universitarios.

Tras el cierre del plazo de inscripción a las 14,00 horas de este lunes, los cursos se desarrollarán desde el 9 de marzo hasta el 8 de mayo de 2026, y serán impartidos por profesorado nativo y con experiencia en la enseñanza del chino.

El precio del curso es de 20 euros, que se abonará una vez sea admitido al curso que, según señala la UEx en nota de prensa, se realizan a través del Instituto Panda, gracias al convenio firmado con la Universidad de Educación de Chongqing de China.