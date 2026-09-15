La UEx celebra el 25 de septiembre la Noche de los Investigadores con actividades en sus cuatro campus

La Universidad de Extremadura celebra el próximo viernes 25 de septiembre, la Noche Europea de los Investigadores con un centenar de actividades sus cuatro campos, situados en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.

La cita tendrá lugar de 17,30 a 21,00 horas en el Hospital Centro Vivo y la plaza de San Atón de Badajoz, el Espacio UEx de Cáceres, el Centro Universitario de Mérida y el Centro Universitario de Plasencia, con entrada libre hasta completar aforo.

La programación está dirigida a toda la ciudadanía, desde escolares y familias hasta jóvenes y público adulto, e incluirá talleres, experimentos, demostraciones, juegos científicos y encuentros con personal investigador.

Durante toda la tarde, la investigación sale de las aulas y laboratorios para encontrarse directamente con los ciudadanos, que podrán convertirse en "detectives tecnológicos" en una investigación criminal guiada por señales Bluetooth y sensores de teléfonos móviles, descubrir cómo la química ayuda a estudiar la contaminación atmosférica, generar electricidad utilizando limones o contemplar en tiempo real cómo una cámara térmica revela los secretos de la regulación de la temperatura corporal de las aves.

La programación del 25 de septiembre permitirá acercarse "de forma sencilla y práctica" a ámbitos tan diversos como la salud, la alimentación, la tecnología, la sostenibilidad, la física, la química, las matemáticas, la historia, la educación o la ingeniería, según informa la UEx en nota de prensa.

DIFERENTES PROPUESTAS

La edición de este año incorpora, además, propuestas que combinan divulgación científica, creatividad y nuevas formas de aprendizaje, como el 'Rincón de los cuentos científicos', una actividad que transforma relatos clásicos en puertas de entrada a distintas disciplinas científicas y técnicas, demostrando que la lectura también puede ser una poderosa herramienta para despertar la curiosidad científica.

Las matemáticas también tendrán protagonismo en esta edición con propuestas como 'Si no lo veo no lo creo', una actividad que transformará ecuaciones y conceptos abstractos en retos visuales y experiencias prácticas para descubrir cómo esta disciplina resulta clave en ámbitos tan cotidianos como la tecnología, la música, la arquitectura o las comunicaciones.

Los visitantes podrán descubrir cómo funciona la monitorización ambiental mediante sensores conectados, analizar si los mensajes de los productos alimentarios son realmente fiables, participar en juegos científicos sobre envejecimiento activo y saludable o conocer a mujeres científicas cuyas aportaciones contribuyeron a cambiar la historia.

El objetivo es mostrar que "la investigación está presente en multitud de aspectos de la vida diaria" y que detrás de muchos de los avances que se utilizan "día hay personas dedicadas a generar nuevo conocimiento y a buscar soluciones a los grandes retos de nuestro tiempo".

Además, La Noche Europea de los Investigadores no sólo mostrará el trabajo que desarrolla la comunidad científica de la Universidad de Extremadura, sino que gracias a la participación de la Alianza universitaria europea EU GREEN, el público podrá conocer también proyectos desarrollados por investigadores de la Universidad de Parma (Italia), la Atlantic Technological University (Irlanda) y la Universidad de Oradea (Rumanía).