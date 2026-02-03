La UEx da la bienvenida a 173 estudiantes internacionales en una jornada simultánea en Badajoz y Cáceres

La Universidad de Extremadura (UEx) ha celebrado una nueva edición de sus Jornadas de Bienvenida a Estudiantes Internacionales Welcome Day, que es un acto institucional diseñado para acoger, orientar y facilitar la integración del alumnado extranjero que se incorpora a la comunidad universitaria en el segundo semestre del curso 2025/2026.

La jornada se ha desarrollado de forma simultánea en los campus de Badajoz y Cáceres.

En total, 173 estudiantes internacionales se suman este semestre a las aulas extremeñas, procedentes mayoritariamente de Europa y América Latina, dentro de los distintos programas de movilidad y convenios internacionales de la universidad. Del total de estudiantes recibidos este semestre, 91 realizarán su estancia académica en el campus de Badajoz, 71 lo harán en Cáceres, mientras que el resto se distribuirá entre Mérida (6), Plasencia (4) y Almendralejo (1).

Por centros, la Facultad de Filosofía y Letras es la que mayor número de estudiantes acoge, con 29, seguida de la Facultad de Documentación y Comunicación (24), la Facultad de Ciencias de la Salud (21) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (17), explica la UEx en nota de prensa.

En cuanto a los países de origen, Italia lidera la movilidad europea con 44 estudiantes, seguida de Portugal con 12. Fuera del ámbito europeo, México se sitúa como el principal país emisor con 67 estudiantes, seguido de Colombia con 10. Por áreas geográficas, la cifra de estudiantes procedentes de Europa (80) y América Latina (91) muestra una tendencia cada vez más equilibrada.

Respecto al conjunto del curso, la UEx mantiene la tendencia de años anteriores, en la que el primer semestre concentra el mayor volumen de movilidad. Así, 225 estudiantes internacionales se incorporaron en el primer cuatrimestre, frente a los 173 del segundo, lo que eleva a 398 el total de estudiantes internacionales del curso 2025/2026.