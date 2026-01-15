UCO

La UCO regresa a Hornachos para realizar mediciones y escaneos en los trabajos de búsqueda de Francisca Cadenas

Lo hacían en la calle donde vivía Francisca, donde se la vio por última vez y el callejón que conecta ambas vías. Cadenas lleva desaparecida desde mayo del 2017.

Hasta 3 horas estuvo ayer la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO realizando operaciones en la calle donde se vio por última vez a Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en Hornachos en mayo del 2017.

Unas Operaciones que repite la UCO al igual que se hizo en febrero y mayo del año pasado, esta vez con mediciones y escaneo con láser 3D de la calle donde vivía Francisca, donde se la vio por última vez y el callejón que conecta ambas vías.

Los familiares no tenían notificación de nuevas investigaciones, pero aún así las reciben con esperanza buscando algo que arroje luz a una desaparición de la que se cumple ya 8 años.

