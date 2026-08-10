Turismo impulsa nuevas iniciativas relacionadas con el trío de eclipses para afianzar a Extremadura como referente en astroturismo

La Dirección General de Turismo ha puesto en marcha diversas iniciativas relacionadas con el trío de eclipses en Extremadura para reforzar su posicionamiento como destino de naturaleza, de observación del cielo y turismo experiencial, con especial atención al eclipse parcial del próximo 12 de agosto.

Ese día, al atardecer la Luna cubrirá más del 95 % del Sol sobre Extremadura. Será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península en más de un siglo. Este evento abrirá una secuencia irrepetible de tres eclipses consecutivos que convertirá a España en referente internacional para la observación astronómica.

El segundo de estos fenómenos se producirá el 2 de agosto de 2027, también de carácter parcial en la región, y el tercero será el 26 de enero de 2028, cuando la provincia de Badajoz y una parte del sureste de la provincia de Cáceres quedarán dentro de la franja de totalidad, lo que previsiblemente atraerá a numerosos visitantes, como ya ocurre en las zonas de totalidad de este primer eclipse.

INICIATIVAS DE PREPARACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO

Desde hace meses, la Dirección General de Turismo trabaja en el desarrollo de un programa formativo de asesoramiento al sector y en la elaboración de materiales divulgativos específicos sobre esta secuencia de eclipses, entre ellos, doce piezas audiovisuales a modo de píldoras, fotografías, infografías y reportajes.

Algunos de los temas que se abordan en las píldoras audiovisuales son: el trío de eclipses una oportunidad histórica, los mejores cielos de Extremadura o cómo observar un eclipse con seguridad.

Por su parte, las infografías tratan sobre comprender el fenómeno, el eclipse en Extremadura, seguridad ocular o recomendaciones.

Durante el mes de julio se ha desarrollado el programa formativo en el que han participado más de un centenar de profesionales por sesión. Los asistentes han recibido información para comprender la demanda, adaptar su oferta y gestionar la experiencia de los visitantes.

El ciclo concluirá el 9 de septiembre con una evaluación del eclipse del 12 de agosto de 2026 y una puesta en común de aprendizajes útiles para los eclipses de 2027 y 2028.

En esta sesión se analizará la experiencia desde el punto de vista de las personas que viajaron o participaron en actividades vinculadas al eclipse y también se evaluará el impacto desde la perspectiva de alojamientos, restaurantes, empresas de actividades, guías, oficinas de turismo y otros agentes del sector.

Con estas actuaciones, la Dirección General de Turismo quiere convertir este acontecimiento astronómico histórico en una oportunidad turística real para Extremadura, vinculada no solo a la calidad de sus cielos y su riqueza natural, sino también con su gastronomía, su patrimonio y las experiencias rurales.

ECLIPSE 2026

El próximo miércoles, sobre las 19:35, la Luna comenzará a morder el disco solar. Durante casi dos horas, la luz de la tarde irá cambiando de forma gradual hasta alcanzar su máximo, entre las 20:34 y las 20:36 horas en la mayor parte de la región, momento en el que quedará cubierto más del 95 % del Sol.

Los mayores niveles de obscuración en Extremadura se registrarán en Baños de Montemayor (98,91 por ciento), Las Hurdes (98,7 por ciento), Sierra de Gata (98,4 por ciento), Plasencia (98,4 por ciento), Cáceres capital (97,5 por ciento), Mérida (96,7 por ciento) y Badajoz capital (96,2 por ciento).

La Junta de Extremadura recomienda realizar la observación desde los núcleos urbanos debido al alto riesgo de incendios asociado a los desplazamientos por el campo y los entornos rurales.

EXTREMADURA, PAISAJE DE ESTRELLAS

Extremadura cuenta con uno de los cielos estrellados con menor contaminación lumínica de Europa, un recurso natural que permite disfrutar de actividades de astroturismo durante todo el año.

Este patrimonio celeste, unido a la singularidad de los eclipses previstos, refuerza la posición de la región como destino privilegiado para la observación astronómica.

Actualmente hay seis destinos certificados con el sello Starlight: la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Las Hurdes, Sierra de Gata, el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, los municipios del entorno del Gran Lago de Alqueva y la Reserva de la Biosfera de La Siberia. A ellos se suman El Chorrerón, en Moraleja, y la playa con bandera azul de Los Calicantos, en Casas de Don Pedro, reconocidos también como Parajes Starlight.

Extremadura cuenta además con un sector turístico especializado, con alojamientos y guías extremeños certificados también por la Fundación Starlight, así como con infraestructuras específicas para facilitar el astroturismo, como la red de Miradores Celestes y de Senderos Nocturnos, además observatorios astronómicos, planetarios o centros de interpretación.

Más información: vídeos de las sesiones del programa formativo y materiales divulgativos https://sites.google.com/view/triodeeclipses-extremadura