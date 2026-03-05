Tres detenidos por robar cable de cobre, mobiliario o electrodomésticos en un complejo hostelero de Don Álvaro

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Mérida, en el marco de la operación 'Forbichi', por su presunta implicación en los robos continuos de cable de cobre de las instalaciones y maquinaria existente, mobiliario o electrodomésticos perpetrados en una misma empresa de hostelería de la localidad pacense de Don Álvaro actualmente sin actividad.

La Guardia Civil del Puesto de San Pedro de Mérida y el Equipo ROCA de Mérida tenían conocimiento desde el pasado mes de diciembre de los robos "sucesivos" que se estaban cometiendo en un complejo hostelero de esta localidad pacense, actualmente sin actividad comercial.

Tras forzar la puerta principal de acceso perimetral, así como otras existentes en el recinto, los autores de la acción delictiva se adentraron para apoderarse de cableado de cobre perteneciente a maquinaria e instalación eléctrica existente, así como mobiliario, electrodomésticos y grifería, valorado en más de 60.000 euros.

Para ello, ocasionaron "cuantiosos" daños que impedirían al propietario poner nuevamente en producción el negocio empresarial, según la Guardia Civil, que ha explicado que, al tratarse de material susceptible para su venta y entrega en centros de gestión de residuos, dentro de los servicios establecidos y las labores de investigación practicadas se intensificaron las inspecciones en establecimientos próximos dedicados a esta actividad.

De este modo, durante estos dos últimos meses los agentes detectaron diferentes entregas de material coincidente con el sustraído en dos empresas de reciclaje de la ciudad de Mérida.

Una vez examinada la documentación existente, se pudo constatar la implicación de tres emeritenses con un "amplio" historial delictivo, quienes, tras perpetrar los robos, transportaron el material sustraído y lo entregaron para su venta de manera fraccionada, para no ser detectados con facilidad, en las empresas gestoras de residuos.

Con las pruebas incriminatorias reunidas, la pasada semana fueron localizados y detenidos, instruyéndoles diligencias por su implicación en los robos en la empresa de Don Álvaro, que han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mérida.

