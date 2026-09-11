Tres detenidos en Badajoz tras encontrar 644 armas de fuego y cartuchos en una armería clandestina en Girona

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la adquisición, depósito, manipulación, transformación y distribución ilícita de armas y municiones, cuya operación se ha saldado con seis personas detenidas, tres de ellas en Badajoz, y la intervención de un importante arsenal clandestino localizado en un trastero de la provincia de Girona, compuesto por 644 armas, miles de cartuchos de distintos calibres y numerosos silenciadores.

La investigación se inició a comienzos del año 2026 cuando los agentes detectaron que un varón, empleando diferentes identidades ficticias, realizaba numerosos envíos desde distintos puntos de la Comunitat Valenciana hacia otras partes del territorio español, si bien los paquetes tenían características similares, informa el cuerpo en un comunicado este jueves.

Tras analizar el patrón de los envíos y establecer los posibles lugares de origen y destino, los investigadores interceptaron el pasado 11 de junio un paquete remitido desde Benidorm (Valencia) con destino a una empresa de paquetería de Badajoz que ya había recibido otros envíos similares.

Ya con la autorización judicial, los agentes procedieron a la apertura del paquete y localizaron en su interior una pistola, un subfusil, un silenciador y un cargador de tambor de alta capacidad y también se consiguió detener en Badajoz a tres personas relacionadas con la recepción del envío y en los registros realizados en domicilios de esta ciudad se intervinieron 8 armas de fuego, dos silenciadores y abundante munición.

Estas actuaciones permitieron determinar que los detenidos constituían un eslabón dentro de una estructura más amplia dedicada a la distribución de armas y municiones a otras organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y secuestros, lo que llevó a los investigadores a continuar ascendiendo en la cadena de suministro para identificar al proveedor del armamento.