Tres detenidos por agredir al alcalde de Zahínos y atentar contra agentes de la autoridad

Tres personas han sido detenidas en Oliva de la Frontera (Badajoz) por agredir al alcalde de Zahínos y atentar contra agentes de la Guardia Civil que se encontraban fuera de servicio.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, día 19, en la vía pública de Oliva de la Frontera, cuando agentes de la Guardia Civil y el alcalde de Zahínos intentaron intermediar en un enfrentamiento entre varias personas.

Como consecuencia de la agresión, el primer edil tuvo que ser atendido en el centro de salud y posteriormente en el Hospital Universitario de Badajoz.

La Guardia Civil continúa la investigación para esclarecer lo sucedido y las motivaciones, ha informado este cuerpo.