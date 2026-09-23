Tres asociaciones judiciales muestran su "respaldo y solidaridad" a Beatriz Biedma

Tres asociaciones judiciales han expresado este martes públicamente su "respaldo y solidaridad" con la magistrada Beatriz Biedma, que investigó la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz.

Se trata de las secciones territoriales de Extremadura de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y de Foro judicial independiente.

En un comunicado conjunto, exponen que "en los últimos días diversos medios de comunicación han difundido informaciones sobre la existencia de presiones externas, situaciones de hostigamiento personal y familiar que tuvieron lugar con la pretensión de deslegitimar su labor jurisdiccional".

Hacen referencia, sin citarlo expresamente, al llamado caso Leire.

Biedma está pendiente de que el juez de este caso, Santiago Pedraz, le permita ejercer la acusación particular en la causa en la que se investiga a la trama que presuntamente lideraba la exmilitante socialista para sabotear causas judiciales, ante los indicios de una campaña de descrédito contra Biedma en la que se llegó a pedir ayuda a dicho clan.

Las tres asociaciones judiciales consideran imprescindible reiterar que "el Poder Judicial actúa con plena independencia, sometido únicamente al imperio de la ley".

"Cualquier intento de presión, intimidación o descrédito hacia jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones constituye una grave amenaza para el estado de derecho y para el normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas", ha añadido las tres asociaciones.

Por último, han destacado su su profesionalidad y compromiso con la legalidad, y reiteran su firme defensa de la independencia judicial como uno de los pilares fundamentales del sistema democrático.