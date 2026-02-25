El Tren de Borrascas dejó 10.060 hectáreas inundadas en Extremadura

Un total de 3.710 fincas registrales y 364 construcciones extremeñas resultaron afectadas por las inundaciones derivadas del paso consecutivo de varias borrascas atlánticas, entre ellas Kristin, Leonardo y Marta, según datos aportados por el Colegio de Registradores.

El Portal Registral de Emergencias (PRE), gestionado por la citada entidad colegial, res, permite identificar parcelas, fincas y edificaciones dañadas mediante la integración de datos del registro con información geográfica del sistema Copernicus.

En Extremadura, cerca de 10.060 hectáreas quedaron inundadas, de las que 8.040 se ubican en los municipios de Don Benito, Villar de Rena, Madrigalejo y otros cercanos.

Zonas próximas al cauce de los ríos Guadiana y Zújar también han quedado inundadas. El número de fincas registrales afectadas se eleva a 3.609 y 350 construcciones afectadas.

También las provincia de Badajoz, los municipios más afectados por las inundaciones son aquellos situados a lo largo del cauce del río Guadiana y del río Guádamez, con 1.950 hectáreas inundadas, afectando a 100 fincas registrales y 10 construcciones.

En la provincia de Cáceres, en el ámbito de Coria, son casi 960 las hectáreas inundadas próximas al cauce del río Alagón, y 166 las fincas registrales afectadas.