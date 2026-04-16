Trece proyectos empresariales se desarrollan en la segunda convocatoria de la Incubadora de Realidades Inmersivas de Almendralejo

Un total de 13 proyectos empresariales se desarrollan en la actualidad en el programa de incubación y aceleración de la Incubadora de Realidades Inmersivas de Almendralejo (IRIA), que gestiona la FUNDECYT-PCTEX, entidad dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional.

Estos 13 diseños empresariales han sido seleccionados en la 2ª convocatoria de IRIA, que se abrió el pasado mes de octubre, y en la que se recibieron 21 solicitudes. Seleccionados por la Comisión de Valoración, abordan desde tecnologías inmersivas y realidad aumentada, hasta soluciones de salud, educación y sostenibilidad.

Los proyectos seleccionados, que han empezado su participación este año, abarcan un abanico diverso de temáticas, todas ellas con un fuerte componente tecnológico e innovador. Destacan soluciones de realidad virtual y aumentada aplicadas a la formación médica, la rehabilitación, la educación y el patrimonio cultural; plataformas inmersivas para diseño, comercialización y promoción inmobiliaria; así como iniciativas de sostenibilidad, fabricación avanzada y gamificación patrimonial.

El secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier de Francisco Morcillo, ha conocido en esta jornada uno de los proyectos incubados en esta segunda edición, el 'Guadajira Virtual Zone', en cuyo desarrollo trabaja una treintena de alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos - A3DJEI del IES Extremadura de Mérida durante su formación práctica.

"Creo que esta colaboración con la Incubadora les va a marcar profesionalmente en el futuro, se les ve que ellos son los que investigan, los que van generando todo el contenido del proyecto y se les nota muchísimo".

De Francisco ha señalado que "hoy es un día importante, porque estamos en una jornada que aúna las competencias de la Consejería: educación, ciencia y tecnología".

Por su parte, el responsable de este proyecto, Luis Ángel López Martín, ha explicado que está enfocado a la educación patrimonial, combinando el desarrollo de la realidad inmersiva para poder realizar una visita virtual a una villa romana y un poblado calcolítico, y el escaneado e impresión en 3D de piezas arqueológicas auténticas que estén relacionadas con las visitas virtuales.

Además, ha saludado a los responsables de las nuevas empresas incubadas, a quienes el secretario general de Ciencia ha animado a seguir desarrollando proyectos innovadores en colaboración con las entidades del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

IRIA es una incubadora especializada en soluciones de Realidad Virtual (RV), Realidad Aumentada (RA) y Realidad Mixta (RM), orientada a la incubación y aceleración de iniciativas con potencial de mercado, transferencia y generación de actividad económica en Extremadura. En su primera edición, fueron incubados otros 10 proyectos empresariales, alguno de los cuales han sido prorrogados y siguen trabajando en IRIA.