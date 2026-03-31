SUCESOS

Trasladado al hospital en estado grave un hombre de 84 años tras caer desde un andamio en Alburquerque

Se trata de un "accidente personal".

Redacción

Extremadura |

Trasladado al hospital en estado grave un hombre de 84 años tras caer desde un andamio en Alburquerque
Trasladado al hospital en estado grave un hombre de 84 años tras caer desde un andamio en Alburquerque | SES

Un hombre de 84 años de edad ha sido trasladado en estado grave hasta el Hospital Universitario de Badajoz tras sufrir una caída desde un andamio este lunes, día 30, en la localidad pacense de Alburquerque.

Se trata de un "accidente personal" que ha tenido lugar sobre las 13,00 horas, y como consecuencia del cual el varón herido presenta politraumatismos, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han trasladado una unidad medicalizada de emergencia del SES, y medios del centro de salud de Alburquerque.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer