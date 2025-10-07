Transportes adjudica por 41,7 millones la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia de la alta velocidad extremeña

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 41,7 millones de euros (IVA incluido) un contrato para electrificar el tramo ferroviario de unos 70 kilómetros en Extremadura entre Talayuela y Plasencia, de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa.

Mediante estos trabajos, se electrificará el tramo y se realizarán las pruebas necesarias y el premantenimiento de las instalaciones desde la finalización de las obras hasta su puesta en servicio.

El tramo Talayuela-Plasencia será el segundo de la línea en entrar en servicio tras la inauguración en 2022 del trayecto Plasencia-Cáceres-Badajoz (electrificado desde 2023).

Las obras, a ejecutar por Adif AV, incluyen la instalación y el mantenimiento de la línea aérea de contacto (catenaria); las acometidas de energía desde catenaria o feeder a edificios o casetas técnicas; la instalación de los pórticos a ambos lados de la vía, los postes, dinteles y soportes auxiliares que los componen, así como las cimentaciones para su fijación. También comprende los seccionadores, sus timonerías y accionamientos eléctricos.

Asimismo, la actuación abarca el sistema de calefacción de agujas de los desvíos, con sus calefactores y sistemas de alimentación, informa en nota de prensa el Ministerio de Transportes.