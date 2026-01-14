Fallece atrapada una mujer de 36 años en Torremayor

Una mujer de 36 años ha fallecido atrapada este martes, día 13, en la localidad pacense de Torremayor al presentar lesiones incompatibles con la vida.

Según apunta el 112 de Extremadura, está pendiente de determinar el carácter laboral de este suceso, para el que se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo.

Una llamada pasadas las 14,00 horas al 112 ha alertado del incidente, hasta cuyo lugar se ha movilizado una unidad medicalizada de asistencia rápida, miembros del consultorio de Torremayor, una patrulla de la Guardia Civil, bomberos de Mérida, una unidad de Cruz Roja y un técnico del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (Cessla).