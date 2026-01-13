La Junta reparte 5,4 millones en ayudas a los municipios en el ámbito del AEPSA

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes una resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se conceden ayudas económicas por un importe de 5.469.563 euros a las entidades locales para obra y servicios en el ámbito del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA).

El objetivo fundamental de este programa es fijar la población en el medio rural al mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas desempleadas participantes y favorecer el mantenimiento del empleo en las entidades locales de la región.

Las ayudas se conceden con carácter complementario a las otorgadas por el SEPE para las mismas obras o servicios y su importe no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere el coste de la actividad subvencionada.

La ayuda asignada a cada entidad local se destinará a sufragar todos aquellos gastos necesarios en la realización de las obras o servicios de interés general y social y que estén especificados en el proyecto, o memoria valorada, aprobados por el SEPE mediante resolución de concesión de la ayuda para la contratación de personas trabajadoras.

Según la convocatoria de ayudas, se considerarán gastos subvencionables aquellos que se deriven de la adquisición de materiales, incluidos sus portes y embalajes.

También aquellos otros ocasionados por el empleo de medios auxiliares necesarios para la ejecución de las distintas unidades de obra o servicios, definidos también en el proyecto o memoria valorada y que respondan a la naturaleza de la misma.

Las entidades locales beneficiarias deberán finalizar las obras objeto de esta ayuda en el plazo establecido por el SEPE, justificar los gastos mediante la cuenta justificativa y facilitar las acciones de inspección y control que pueda realizar la Junta de Extremadura.