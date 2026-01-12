SUCESOS

Policía Nacional investiga el tiroteo contra la fachada de una vivienda en la Ronda Sur de Badajoz

Los hechos han sido registrados sobre las 4 horas de la mañana de este pasado sábado.

Redacción

Extremadura |

Furgón de la Policía Nacional
Furgón de la Policía Nacional | Agencia EFE

La Policía Nacional ha abierto una investigación después de que un hombre haya detonado varias veces, en la madrugada de este sábado, un arma contra la fachada de una vivienda ubicada en la zona de la Ronda Sur de Badajoz.

Los hechos han sido registrados sobre las 4 horas de la mañana, cuando un individuo se ha bajado de un coche, ha efectuado alrededor de cuatro o cinco disparos contra el edificio y se ha marchado del lugar. Por el momento, tras haber procedido la Policía Científica a la recogida de restos de cara a las pesquisas en curso, no existen detenidos y se descartan más implicados en el suceso.

