Transportes adjudica por 14,4 millones de euros el contrato para conservar 200 km de carreteras en Badajoz

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 14,39 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la conservación y explotación de cerca de 200 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Badajoz.

El anuncio de esta adjudicación, previamente autorizada en Consejo de Ministros y licitada por el ministerio, ya ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses y en él se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Asimismo, se enmarca en el programa del Ministerio de Transportes para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

En concreto, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 196,658 kilómetros de carreteras del sector número 04, incluyendo 106,006 kilómetros de autovía, ha informado el Ministerio de Transportes en nota de prensa.

Las carreteras incluidas en este sector son la Autovía A-5 en su recorrido por toda la provincia de Badajoz, desde el límite provincial con Cáceres, cerca de Miajadas (km 301), hasta Badajoz capital, cerca de la frontera con Portugal (km 407) y la carretera N-5, en más de 25 kilómetros en varios tramos entre los kilómetros 330 y 407, entre Mérida y Badajoz.

También la BA-20, a lo largo de 7,7 kilómetros en Badajoz; laN-523, que une ambas capitales extremeñas, entre los kilómetros 37 y 84; varios tramos de la N-430; la N-5A, así como ramales de conexión entre la A-5 y la A-66.

Junto a las carreteras mencionadas, será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme en varios tramos de la carretera N-523, entre los kilómetros 42,875 y 48, en el tramo Puebla de Obando-La Roca de la Sierra.