Transición Ecológica subvenciona con un millón de euros una nueva línea de reciclaje de paneles solares en Lobón

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha concedido una ayuda de un millón de euros para una nueva línea de reciclaje de paneles solares en la localidad pacense de Lobón.

Es uno de los 47 proyectos admitidos en la primera convocatoria del programa Renocicla de ayudas al impulso de la economía circular de bienes de equipo para energías renovables, según la resolución publicada esta semana por el ministerio.

Estas actuaciones de inversión en el reciclado, reutilización, ecodiseño e investigación industrial seleccionadas recibirán 86,1 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos europeos NextGenEU.