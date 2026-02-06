Los trabajos ganadores del primer concurso 'Extremestiza Podcast' se darán a conocer el 16 de febrero

Los trabajos ganadores de la primera edición del concurso 'Extremestiza Podcast' se darán a conocer el 16 de febrero, después de que esta semana se haya constituido el jurado encargado de valorar y deliberar los 24 trabajos presentados por centros escolares de Extremadura y Perú.

Esta acción "educativa e intercultural" se enmarca en la estrategia 'Extremestiza', impulsada por la Junta de Extremadura a través de la Fundación Extremeña de Cultura (FEC), con el objetivo de "revalorizar la cultura y la historia compartida entre la comunidad extremeña y América, abordando su conocimiento, conservación y difusión", señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Según destaca, el país hispanoamericano elegido para participar en esta primera edición es Perú, cuya comunidad educativa protagoniza junto a Extremadura este "puente sonoro entre continentes, poniendo el foco en la investigación, exploración y puesta en valor de la gastronomía compartida".

Con esta actuación se fomenta la creación de podcasts escolares y se promueve la escucha de esos trabajos más allá del aula, extendiendo su mensaje a toda la sociedad, señala el Ejecutivo regional.

MIEMBROS DEL JURADO

Cabe destacar que el jurado encargado de examinar y valorar los podcasts presentados está integrado por la especialista y divulgadora Sol de la Cuadra Salcedo; la ministra consejera de la Embajada del Perú en España Elfy Rojas Valdez; el regidor de la Municipalidad de Lima, Carlos Gustavo Ballón; el comunicador y locutor de la Cope Alberto Herrera, y la responsable del programa Radio Edu, Pilar Gómez.

Entre otros criterios, el jurado valorará la adecuación y rigor del contenido poniendo el foco en la gastronomía como espacio de intercambio, el aporte de datos históricos, así como de técnicas e influencias fruto del mestizaje.

Además, se puntuará la originalidad y creatividad en la elaboración del podcast, el empleo de dramatizaciones, ficciones e inclusión de recetas, así otros recursos sonoros y expresivos para emocionar al oyente.

El trabajo en equipo, el enfoque educativo, el intercambio cultural y la capacidad de aprendizaje reflejada en el producto final, también son criterios que tendrán en cuenta las personas que conforman el jurado, con el fin de seleccionar las piezas radiofónicas que destaquen por su capacidad de contar la conexión entre las dos culturas consiguiendo llegar y emocionar al oyente.

Los ganadores obtendrán como premio un viaje cultural inmersivo, de tal forma que desde Extremadura se viajará a Perú y desde el país andino se viajará hasta la región extremeña para seguir estrechando lazos culturales entre escolares de ambas orillas.