El trabajo autónomo ganó 277 afiliados extranjeros en Extremadura en 2025

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) registró un incremento neto de 277 afiliados extranjeros el año pasado en Extremadura, hasta un total de 3.236 cotizantes.

En una nota, la delegación extremeña de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha destacado que este aumento supone que, de los 625 nuevos afiliados netos registrados en el conjunto del año, el 44 % correspondió a personas de procedencia extranjera.

"Este crecimiento ha permitido compensar el estancamiento del colectivo nacional", ha indicado la organización, que estima que cada nueva alta en el RETA aporta una media anual superior a 3.500 euros en cotizaciones, que cifra en más de cien millones de euros en el conjunto del país el año pasado.

Ha resaltado que el emprendimiento inmigrante mantiene un "papel estratégico" en sectores esenciales como el comercio, la hostelería, la construcción y los servicios, "favoreciendo el crecimiento económico, la generación de empleo y la cohesión territorial".

Por procedencia, ha apuntado que de los 277 afiliados nuevos en 2025, 66 son comunitarios frente a 211 que son extracomunitarios.