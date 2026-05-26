Trabajadores de Justicia protestan en Badajoz por la "sobrecarga" de trabajo para implantar los Tribunales de Instancia

Los sindicatos CSIF, STAJ, UGT y CCOO han convocado este lunes, día 25, una concentración a las puertas del Palacio de Justicia de Badajoz para protestar ante la "sobrecarga" de trabajo, entre otras incidencias, que supone la implantación de los Tribunales de Instancia, junto con los problemas que está ocasionando la nueva aplicación Atenea y la falta de formación personalizada sobre esta última.

En la protesta, en la que han participado en torno a medio centenar de trabajadores, se han podido ver carteles como 'Caótica situación por una nefasta gestión', 'Justicia colapsada por falta de medios' o 'Justicia desordenada Justicia desbordada', además de corear frases como "Atenea no agiliza, paraliza", "Gestión fallida, Justicia hundida" o "La formación es un derecho".

En nombre de los convocantes, la presidenta de la Junta de Personal de funcionarios de la Administración de Justicia, Soledad Perera Martín, ha explicado que se han concentrado para protestar después de que el pasado 31 de diciembre de 2025 se implantaran los Tribunales de Instancias, que "han traído un nuevo modelo de oficina judicial" que ha supuesto a su vez "una sobrecarga de trabajo".

Ante esta última, ha destacado que ya se le dijo al Ministerio que la implantación de estos tribunales iba a traer un "colapso" de la Justicia "por no haber hecho las cosas como las tenían que haber hecho". "De hecho, esta sobrecarga está recogida en la memoria anual que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia recientemente, está publicada", ha recordado, junto con que esa memoria ya habla de esta "sobrecarga" en algunos órganos judiciales como Civil o Social, y no solamente en Badajoz sino en "muchas" localidades como Don Benito o Zafra.

Al respecto y ante la creación de nuevas plazas judiciales, ha expuesto que "no es suficiente" dado que tienen que estar atendidas por personal y se necesita un aumento de plantilla, que debe ser asimismo negociada por las representaciones sindicales.

Así, Perera ha reiterado que quieren y necesitan ese aumento de plantilla y medios personales y materiales, mientras que ante la creación de dichas plazas judiciales ha matizado que se hace "con el mismo personal", cuando tiene que haber "otro reparto equitativo" y para eso se necesita personal, que no tienen cuantificado pero que cifra en más de 20 funcionarios en toda Extremadura "para que todo esto funcione".