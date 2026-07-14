Un total de 45 entidades locales reciben 4,8 millones del Sepad para reforzar la atención a la dependencia

La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), ha concedido subvenciones por un importe total de 4.857.092,54 euros a 45 entidades locales extremeñas para impulsar actuaciones destinadas a mejorar la atención a las personas en situación de dependencia.

La resolución, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), contempla una primera línea de ayudas dotada con 3.858.414,32 euros para la finalización de obras inacabadas de construcción o de reforma y adaptación en centros residenciales, centros de día o centros de noche de titularidad municipal, así como para la adquisición del equipamiento necesario. De esta línea se han beneficiado 17 municipios.

El resto, 998.678,22 euros, se han destinado a una segunda línea dirigida a la adquisición de bienes necesarios para la prestación de servicios de proximidad, de la que han resultado beneficiarias 28 entidades locales, señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Estas ayudas tienen como objetivo "reforzar la red de recursos sociosanitarios de ámbito local y mejorar la atención a las personas mayores y dependientes", especialmente en municipios con mayores necesidades derivadas del envejecimiento de la población, señala.